РИАМО - 30 ноя. В столице завершены работы по благоустройству Верейской улицы, по которой пассажиры будут добираться к будущей станции «Давыдково» Большой кольцевой линии метро. Общая площадь приведенной в порядок территории составила 2,5 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть», — отметил Бирюков.

Он объяснил, что до проведения работ на этой улице тротуар был только с одной стороны и недостаточно широкий. Люди часто шли прямо по газону. Теперь эту проблему решили: пешеходные зоны отделили от проезжей части бордюрами.

«На улице установили 5 современных остановочных павильонов, в которых можно не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон, а также подключиться к сети Wi-Fi», — рассказал Бирюков.

В рамках благоустройства у здания суда отремонтировали автостоянку, обустроили к расположенным рядом предприятиям пешеходные дорожки и освещение. Вдоль тротуаров установили 28 новых фонарей.

Кроме того, благоустраиваются еще 2 территории на пути к новой станции Большого кольца — улица Козлова и Козловский лес. Работы хотят закончить до конца 2021 года.

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