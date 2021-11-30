РИАМО - 30 ноя. На участке бывшей промзоны «Серп и молот» планируется создать почти 1,5 тыс. рабочих мест и построить 60 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости. Комплексное развитие коснется участка бывшей промзоны площадью 3,1 га, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Индустриальный квартал создадут рядом с пересечением улиц Авиамоторной и 5-й Кабельной. На месте складов, офисов и таксопарка появится общественно-деловая застройка. Там также могут открыться магазины, банки и кафе.

Проект решения о комплексном развитии участка уже готов. Планируется, что инвестор вложит в него свыше 5,5 млрд рублей.

Этот проект уже третий, который реализуют на территории бывшей промзоны «Серп и молот». Всего на трех участках площадью более 11 гектаров планируют создать 4,7 тыс. рабочих мест.

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