РИАМО - 30 ноя. За минувшую ночь в Москве выпало около 11 мм осадков, что составляет 18,9% от месячной нормы. При этом в течение дня дождь сменится на мокрый снег, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Норма осадков ноября в столице составляет 58 мм.

«По предварительным данным со станции ВДНХ, в городе за ночь выпало около 11 мм осадков. Дождь еще продолжается и пока рано говорить, что это окончательная цифра», — сказала Позднякова.

Она добавила, что наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега пройдут преимущественно в ночное время. За 30 ноября ожидается выпадение еще около 5 мм осадков.

Позднякова также отметила, что дождь сменится мокрым снегом.​

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