РИАМО - 30 ноя. В столице на ВДНХ 1 декабря пройдет праздничная программа в честь Дня хоккея. Для жителей и гостей города подготовили разнообразные спортивные мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости выставки смогут сразиться на турнире по настольному хоккею, а также сходить на мастер-класс по росписи клюшек и посетить урок игры в хоккей с мячом.

Подобрать индивидуальный дизайн для хоккейной клюшки и расписать ее предложат на мастер-классах в фойе Дома культуры. Они пройдут с 11:00 до 19:00. С 11:00 до 18:00 у арки главного входа на открытой площадке научат играть во флорбол или хоккей с мячом. Турниры по настольному хоккею пройдут в павильоне проката № 1 и детском павильоне проката.

Горожанам для участия в мероприятиях на катке ВДНХ потребуется купить билет. На детском катке юных посетителей научат базовым приемам хоккея с шайбой. Кроме того, с 12:00 до 20:00 на катке для взрослых будут выступать и проводить мастер-классы на льду участницы женской команды поддержки.

Следует также обратить внимание, что с 15:00 до 17:00 каток на ВДНХ закрывают на технический перерыв.

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