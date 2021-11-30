РИАМО - 30 ноя. Воспитанники чеховской школы синхронного плавания представили Подмосковье на Кубке России, который состоялся в Калининграде. Спортсмены региона завоевали 17 медалей, сообщает пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В рамках турнира отбирались кандидаты в сборные страны для участия в международных первенствах.

Московская область продемонстрировала мастерство в 4 дисциплинах: «группа» с произвольной программой, «техническое соло», а также дуэты с технической и произвольной программой.

Золото за групповое выступление взяли Лаура Абдулаева, Марина Белова, Василиса Жукова, Кристина Аверина, Екатерина Романова, Анастасия Романчук, Виктория Сидоренко, Дарья Фомина, Светлана Ходырева, Анастасия Крапивина, Надежда Петраш и Анастасия Шиелькова.

Среди смешанных дуэтов с произвольной программой лучшими стали Кристина Аверина и Михаил Васильев. Победу в технической программе одержал микст дуэт Анастасия Крапивина и Эльдар Блаж. Серебро своим сольным выступлением команде Подмосковья принесла Кристина Аверина.

«Результат подмосковных синхронистов на Кубке России — выше всяких похвал. Своими убедительными выступлениями, яркими, четко выстроенными и композиционно сложными номерами, наши спортсмены не оставляли шансов конкурентам. Воспитанники Ольги Александровны Брусникиной всегда в числе первых на любых турнирах», — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Он поздравил спортсменов и их тренеров с успешным выступлением, а также пожелал им новых побед.

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