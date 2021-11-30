РИАМО - 30 ноя. В Москве в последний день осени зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Показатель обновился впервые за последние 33 года. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным метеостанции ВДНХ на 07:00, атмосферное давление понизилось до 712,5 мм рт. ст. До этого самое низкое давление для 30 ноября было зафиксировано в 1988 году и составляло 718,2 мм рт. ст.

Также в столице во вторник побит рекорд по теплу для 30 ноября — плюс 7,5 градусов. Прежний температурный рекорд составлял 5,8 градуса и был зафиксирован в 1974 году.

Во вторник в Московском регионе прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с. Ранее горожан призвали соблюдать осторожность на улицах в связи с непогодой.

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