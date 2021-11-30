РИАМО - 30 ноя. За время работы сервиса для поиска потерявшихся животных на портале mos.ru вернулись к хозяевам или обрели новых дом 158 кошек и собак. Платформу для размещения объявлений о пропавших питомцах запустили в декабре 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С тех пор пользователи опубликовали 1368 объявлений о пропаже и находке питомцев. Отмечается, что объявления о пропаже кошек публикуют чаще, чем о собаках. При этом заявок о находке собак больше, чем о кошках.

Работу столичного сервиса обеспечивает ветеринарная автоматизированная система. Пользователь портала mos.ru получит уведомление, если его питомец оказался в приюте и попал в электронный реестр безнадзорных животных. Кроме того, сервис сообщит на электронную почту о появлении объявления, которое подходит по параметрам поиска.

Разместить объявление на mos.ru о найденном или пропавшем питомце можно в разделе «Животные и окружающий мир» в сервисе «Поиск животных».

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