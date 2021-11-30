РИАМО - 30 ноя. Сильный ветер с порывами до 18-20 м/с прогнозируют синоптики в Москве во вторник. Жителям города нужно соблюдать осторожность и избегать шатких конструкций на улицах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ветер будет сопровождаться нулевой температурой и снегопадом, при этом прирост снега составит порядка 2 см. За минувшую ночь в отдельных районах Москвы уже выпало до 16 мм осадков – снега и дождя – это свыше четверти месячной нормы.

Сейчас на улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники «Мосводостока». Круглосуточно за ситуацией в городе следят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

На случай аварийных ситуаций электросетевым организациям поручено подготовить резервные источники питания.

Горожан призывают соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать возле них машины. Автомобилистов также просят соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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