РИАМО - 30 ноя. Вечером во вторник на столичных дорогах прогнозируются пробки в 9 баллов из 10 возможных. Сейчас дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящее время транспорт медленно движется по Ярославскому шоссе, шоссе Энтузиастов и Рязанскому проспекту.

Нет затруднений в движении на Ленинском проспекте, Кутузовском проспекте и проспекте Маршала Жукова.

Пробки могут быть отчасти вызваны дорожными работами. Их проводят на ряде участков МКАД, а также проспекте Мира, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.