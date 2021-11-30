РИАМО - 30 ноя. В Москве в последний день осени побит температурный рекорд по теплу, который держался с 1974 года, сообщается на сайте «Метеовести».

Аномально теплые воздушные массы, которые принес циклон «Бенедикт», дошли до Московского региона. Температура воздуха в столице поднялась выше рекордного значения для последнего дня текущей осени.

Согласно данным метеостанции ВДНХ на 07:00, температура воздуха составила плюс 7,5 градусов. Данный показатель на 1,7 градуса выше прежнего рекорда данного дня, установленного в 1974 году.

Примечательно, что это первый осенний рекорд максимальной температуры воздуха в городе. Точное значение синоптики назовут после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Кроме того, побит тепловой рекорд в подмосковной Коломне. В 06:00 температура там составила плюс 8,5 градусов. Это на 2,2 градуса выше достижения, зафиксированного в 1983 году.

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