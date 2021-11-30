РИАМО - 30 ноя. Перечень объектов нежилой недвижимости, по которым налог на имущество в 2022 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, определили в столице. По сравнению с 2021 их количество увеличилось на 5,4%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В перечень включены объекты общественного питания и бытового обслуживания, торговые и офисные помещения — всего около 37,5 тыс. объектов», - рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, общая площадь недвижимости в перечне составляет 96,7 млн квадратных метров. Перечень расширили в рамках плановой работы.

Переводить торгово-офисную недвижимость на налогообложение, учитывающее кадастровую стоимость объектов, в столице начали с 2014 года. Такой подход позволяет определить реальную стоимость помещений.

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