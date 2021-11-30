РИАМО - 30 ноя. Форвард клуба «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим футболистом в мире и получил награду «Золотой мяч», сообщает Газета.ru.

В борьбе за награду Месси обошел польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски на 33 балла. Третье место занял итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо.

Примечательно, что аргентинец завоевал седьмой «Золотой мяч», обойдя легендарного советского голкипера Льва Яшина по возрастному показателю. Форвард «ПСЖ» победил в номинации на лучшего футболиста мира в возрасте 34 лет 158 дней, а Яшин — в возрасте 34 лет 56 дней.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту года, считается самой престижной индивидуальной наградой для спортсмена.

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