РИАМО - 30 ноя. Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что приняла участие в испытаниях препарата «МИР-19». Она отметила, что пробует все, что разрабатывает агентство, сообщает Газета.ru.

Скворцова использовала препарат после контакта с инфицированным коронавирусом, чтобы не заразиться. На момент контакта человек не знал о своей болезни, но имел высокую концентрацию вируса.

«После контакта с заболевшим нужно подышать препаратом — и вирусная нагрузка резко падает», — уточнила она.

Ранее Скворцова заявила, что «МИР-19» будет эффективно справляться в том числе с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Впервые новый штамм коронавирусной инфекции нашли на юге Африки, затем его выявили в некоторых странах ЕС, а также в Гонконге и Австралии. В РФ случаев заражения «омикроном» не выявлено.

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