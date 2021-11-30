РИАМО - 30 ноя. На портале mos.ru начал работу онлайн-сервис «Вместе со спортом», который дает возможность в несколько кликов выбрать и забронировать спортивную площадку для тренировок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В настоящее время электронный каталог включает свыше 100 зон для игры в футбол, большой теннис, спортзалы, автодром и конноспортивный манеж. Найти сервис по аренде спортивных площадок можно в разделе «Услуги» после выбора сферы «Культура, спорт, отдых» и нажатия на пункт «Спорт и физкультура».

Выбрать подходящую площадку можно в представленной подборке. Определиться помогут дополнительные фильтры. Всего для занятий доступно более 50 видов спорта, в том числе баскетбол, йога, самбо и другие. Далее пользователь может выбрать день и время тренировки и оплатить краткосрочную аренду с помощью банковской карты, электронного кошелька или счета мобильного телефона.

Сервис доступен гражданам России старше 18 лет, юридическим лицам и предпринимателям. Для бронирования нужна стандартная учетная запись на mos.ru.

Около 150 объектов спортивной инфраструктуры построили в Москве с 2011 г>>