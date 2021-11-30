РИАМО - 30 ноя. Из-за хлопка неизвестного происхождения дом №22 в деревне Торбеево округа Люберцы обрушился на 2/3. Последующего возгорания не произошло, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В результате обрушения пострадали люди, но подробности пока неизвестны.

Сообщение о хлопке поступило в оперативно-дежурную систему в 04:48 в понедельник. На место ЧП прибыли спасатели. К работе привлекли 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС – 1 единица техники и 3 спасателя.

Специалисты МЧС напоминают, что в случае ЧП необходимо оперативно вызвать помощь по короткому номеру 112.

Пожарные Люберец около 30 раз выезжали на вызовы за минувшую неделю>>