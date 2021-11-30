РИАМО - 30 ноя. В Москве и Подмосковье во вторник будет облачно с осадками, температура воздуха в дневные часы составит до плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первую половину дня погоду будет определять влияние теплого антициклона. Максимальная температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов, а по области — от 2 до 7 градусов. После захода солнца температура станет опускаться ниже нулевых значений и дождь сменится мокрым снегом.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, также прогнозируются сильные порывы до 15-20 м/с. Атмосферное составит 718 мм. рт. ст.

Высокая влажность воздуха и низкое атмосферное давление являются не очень благоприятным сочетанием метеопараметров, что влияет на кислородный режим. Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет ниже нормы на 17-18 единиц.