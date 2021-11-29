РИАМО - 29 ноя. Церемония похорон российского певца и композитора Александра Градского пройдет 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщается на сайте Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством Александра Градского.

Гражданская панихида начнется в 10:00 в театре Градского.

Основатель и художественный руководитель театра «Градский Холл», народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта. В последнее время он плохо себя чувствовал, но при этом продолжал работать со своими подопечными на ТВ-шоу «Голос».

Градский закончил ГМПИ им. Гнесиных, обучался в Московской консерватории. В 1997 году получил звание заслуженного артиста РФ.