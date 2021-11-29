РИАМО - 29 ноя. С апреля по ноябрь 2021 года налоговые органы Подмосковья провели в различных торговых точках региона 1325 проверок по применению контрольно-кассовой техники, в результате мероприятий сумма штрафных санкций за несоблюдение данных требований составила более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Московской области.

С 1 февраля этого года налоговые органы Подмосковья участвуют в отраслевом проекте ФНС РФ по исключению недобросовестного поведения на рынках. Его основная цель – увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных рынков и создание конкурентных условий ведения бизнеса.

В проекте участвуют 263 рынка и торговых пространства, на территории которых работают почти 11 тыс. арендаторов. Это наибольшее количество рынков, участвующих в проекте, среди всех субъектов России.

На начальном этапе проекта сотрудники инспекций вели информационно-разъяснительную работу среди бизнес-сообщества, а с апреля приступили ко второму этапу - проведению контрольных мероприятий с приоритетом в отношении арендаторов рынков и торговых пространств, которые не изменили модель ведения хоздеятельности и не зарегистрировали контрольно-кассовую технику.

Проводимая налоговыми органами Московской области работа по реализации отраслевого проекта побудила налогоплательщиков к пересмотру модели поведения на рынках и торговых пространствах, находящихся на подведомственной территории.

На сегодняшний день в регионе практически не осталось предпринимателей, торгующих на рынке без зарегистрированной контрольно-кассовой техники.

При выявлении нарушений налогоплательщики привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьей 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения контрольно-кассовой техники составила 1 млн рублей и более, может последовать приостановление деятельности на срок до 90 суток.