РИАМО - 29 ноя. В регионе прошел образовательный интенсив для молодых медиаспециалистов «Медиашкола Подмосковья», участники мероприятия обучались публичным выступлениям, маркетингу социальных сетей и графическому дизайну, а также создавали собственный медиаконтент. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Обучение в «Медиашколе» проходило с 15 по 25 ноября в онлайн и офлайн-форматах. В течение первого этапа участники изучили 5 видеолекций приглашенных экспертов по разным направлениям: мобильной фотосъемке, видеографии, графическому дизайну, публичным выступлениям и маркетингу соцсетей.

В конце всех занятий обучающиеся сдали проверочный тест, по результатам которого были отобраны лучшие кандидаты для участия в очном этапе, стартовавшем 22 ноября в парк-отеле «Софрино» в Пушкинском городском округе.

На протяжении 4-дневного интенсива в обстановке свободного творчества молодые медиаспециалисты Подмосковья обучались новым знаниям у профессионалов в профильных областях: журналистов, блогеров, фотографов, операторов и PR-специалистов.

Спикерами «Медиашколы» стали гендиректор «Лаборатории медиа» Сергей Косенчук, ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале Полина Цветкова, руководитель пресс-служб международных и всероссийских молодежных форумов, пресс-секретарь Ресурсного молодежного центра Анастасия Потычкина и другие.

Главным мероприятием в образовательной программе стал медиахакатон, в рамках которого участники создали свои собственные проекты. Участники интенсива поделились на 8 команд, каждая из которых имела свое задание, придумывала идеи, снимала контент на заранее подготовленных площадках и оформляла его в Instagram-аккаунте.

«Целая команда работает в Главном управлении социальных коммуникаций правительства Московской области, и цель этой команды — работа с молодежью, работа с волонтерами, работа с молодежными медиацентрами», - сказал представитель ГУСК Подмосковья Евгений Кулаков.

Сейчас образовательные видеолекции первого этапа «Медиашколы» доступны для всех желающих на платформе «Волонтеров Подмосковья» в разделе «Обучение».