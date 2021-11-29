РИАМО - 29 ноя. Административные штрафы за нарушения оборота алкогольной продукции на общую сумму более 12,9 млн рублей получили подмосковные объекты торговли и общественного питания в текущем году, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

За 9 месяцев этого года ведомство проверило 549 объектов торговли и питания в регионе. Нарушения были выявлены на 370 объектах, что составляет 67,4% от всех проверенных заведений.

По результатам проверок за выявленные административные правонарушения вынесено 218 постановлений в отношении юрлиц и 143 постановления в отношении должностных лиц о привлечении к административной ответственности в виде штрафов.

Также приостановлена реализация 454 партий алкогольной продукции общим объемом 480,81 декалитра (дкл). Наиболее частыми нарушениями стали нарушение условий хранения и выявление продукции с истекшим сроком годности.

В 2021 году снизилось абсолютное число случаев острых отравлений алкогольсодержащей продукцией, уменьшилось число острых отравлений этиловым спиртом и суррогатным алкоголем.

Региональное управление Роспотребнадзора подчеркивает, что осуществлять покупку алкоголя следует исключительно в стационарных торговых предприятиях, качество продукции в которых контролируется ведомством. Следует избегать покупки алкоголя с рук и в нестандартных емкостях.

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