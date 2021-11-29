РИАМО - 29 ноя. В ближайшие сутки в Московской области ожидаются ливень, порывистый ветер и снегопад, аварийно-восстановительная служба региона переведена в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Мы остаемся в режиме круглосуточной готовности. От коммунальных служб потребуется максимальная мобилизация сил и средств, а также своевременное реагирование на возможные технологические нарушения, вызванные сложными погодными условиями», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В ожидаемых погодных условиях значительно увеличивается нагрузка на линии электропередачи. Возможны обрывы проводов, которые могут привести к обесточиванию объектов ЖКХ.

Особое внимание уделено состоянию мобильных дизель-генераторных станций, а также котельным и канализационно-насосному оборудованию. Эта техника может потребоваться в случае возникновения проблем на системах жизнеобеспечения.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного порывистого ветра.