РИАМО - 29 ноя. В российский Минздрав обратился центр имени Гамалеи для получения разрешения на исследование вакцины от Covid-19 для детей от 6 до 11 лет, сообщает газета «Известия».

«Мы сегодня утром подали документы в Минздрав, как я и обещал, для проведения клинических исследований вакцины «Спутник» для детей от 6 до 11 лет», — отметил руководитель центра Александр Гинцбург.

Он считает, что детскую вакцину от коронавирусной инфекции в РФ следует внести в национальный календарь прививок.

Также в России до конца этого года могут начать вакцинацию подростков 12-17 лет от коронавируса. Вакцину зарегистрировали в Минздраве страны. Она получила название «Спутник М».

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