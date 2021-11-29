РИАМО - 29 ноя. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов считает, что при введении системы постоплаты за предоставленные услуги парковки в Московском регионе водители могут быть защищены от сбоев в системах оплаты и иных ошибок. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В Москве состоялся круглый стол «Парламентский контроль как реализация общественного запроса на управление: актуальные задачи и механизмы». На мероприятии Маликов отметил, что следует распространить систему постоплаты парковки на Московский регион.

«Задача контроля - это не тотальные штрафы, а более гибкий подход, когда деяние не доводится до правонарушения. Приведу пример: штрафы за парковку. Никто не застрахован от техсбоя системы, неточных действий и ошибок при оплате, да и человеческого фактора в целом», - отметил депутат.

Он уточнил, что такая система действует в Калуге, Воронеже, Рязани. В этих городах при особых обстоятельствах можно оплатить парковку до 23 часов 59 минут текущих суток.

«Внедрение системы постоплаты не отвергает штраф за просрочку платежа и в то же время позволяет исключить негативные психологические факторы и техсбои. Поэтому предлагаю распространить систему постоплаты за предоставленные услуги парковки», - сказал Маликов.

Он подчеркнул, что контроль должен быть эффективным и в то же время гуманным.