РИАМО - 29 ноя. В Видном Ленинского городского округа 30 ноября откроется центр помощи при ДТП. Он будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

В центре помощи при ДТП будут организованы кабинет сотрудника ГИБДД для оформления аварий без пострадавших, кабинет специалиста для оформления ДТП по европротоколу и для информационно-консультационной поддержки.

Центр будет находиться по адресу: Видное, пр. Ленинского Комсомола, 32/56.

Если дорожная авария произошла без пострадавших, участник ДТП может позвонить на номер «112». Затем звонок переведут на оператора горячей линии ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Московской области. Он создаст карточку события и будет работать с обратившимся, помогая оформить необходимые документы, фото- и видеофиксацию аварии, поможет определить способ оформления ДТП, направит участников аварии в центр помощи.

Если у участников ДТП есть разногласия, то им предложат поехать в центр помощи при ДТП. Там помогут определиться с обстоятельствами, которые вызывают разногласие, оформить ДТП по европротоколу. Сотрудник ГИБДД оформит ДТП по действующему административному регламенту.

После этого сотрудники центра помогут попавшим в ДТП корректно обратиться к страховщику, чтобы получить максимально возможное возмещение.

Служба помощи при ДТП работает в Красногорске, Истре, Одинцове, Химках, Мытищах, Люберцах, Подольске, Сергиевом Посаде, Королеве, Солнечногорске и Балашихе. Помощь в оформлении аварий оказали примерно 200 тыс. участников ДТП. Время нахождения участников ДТП на проезжей части уменьшилось с 3 часов до 40 минут. Число выездов экипажей Госавтоинспекции на место аварий снизилось.

В 2019 году в Ленинском округе произошло 4687 ДТП без пострадавших, в 2020 году – 3870, в 2021 году – 4833.