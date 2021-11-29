РИАМО - 29 ноя. Воскресенская городская прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении более 52 т бензина через врезку в нефтепровод. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2017 года по ноябрь 2018 года обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, установил незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод «Рязань-Москва» и похитил более 52 т бензина на сумму более 2,8 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый в 2018 году лично и через посредника передавал экс-замначальника ГИБДД УМВД России по Воскресенску взятку в размере 80 тыс. рублей за предоставление служебной информации о проведении рейдов на территории городского округа.

Уголовное дело направлено в Воскресенский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Повреждение нефтепродуктопровода», «Кража» и «Дача взятки».

Остальные фигуранты дела были осуждены ранее.