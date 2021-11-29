РИАМО - 29 ноя. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает представителей потребительского рынка и производственных компаний региона принять участие в III Новосибирском торговом форуме, который пройдет со 2 по 4 декабря, сообщает пресс-служба министерства.

Принять участие в мероприятиях форума могут заинтересованные представители органов местного самоуправления, представители потребительского рынка и производственных компаний региона.

Форум проводится при поддержке Минпромторга России.

Форум будет проходить в гибридном формате: онлайн и офлайн. Программа мероприятия актуальна для торговых организаций различных форм и масштабов, торговых сетей, заинтересованных в наполнении ассортиментных линеек продуктами региональных товаропроизводителей, организаций сферы общественного питания, представителей малого и среднего бизнеса, региональных производителей товаров массового потребления.

Темы деловой программы посвящены известным брендам, оптовым рынкам, трендам индустрии питания, мобильной торговле, непродовольственным сетям, а также упаковке и ее влиянию на экологию.