РИАМО - 30 ноя. Во всем мире 30 ноября отмечают День домашних животных и День защиты информации. Православные христиане в этот день вспоминают преподобного Никона Радонежского.

Всемирный день домашних животных

Девизом этого праздника является цитата из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили».

В разных странах проводят различные мероприятия в честь Всемирного дня домашних животных. Где-то проводят акции, посвященные защите животных от жестокого обращения, где-то организовывают мероприятия в поддержку создания клиник для животных, приютов. В этот день также проводятся выставки домашних питомцев.

В России данный праздник отмечают с 2000 года. Защитники животных в этот день обращают внимание жителей на содержание животных, отношение к ним.

Международный день защиты информации

30 ноября было объявлено Международным днем защиты информации в 1988 году. Предложение объявить такой праздник поступило после эпидемии компьютерного вируса, который был запущен в начале ноября 1988 года и привел к массовому заражению компьютеров.

В этот день пользователям напоминают о необходимости защиты своих устройств и всей информации, которая в них хранится. Защита информации включает установку антивируса, межсетевых экранов, использование сложных паролей, социальную инженерию, физическую защиту информационных активов и ресурсов и т. д.

День памяти всех жертв применения химического оружия

30 ноября во всем мире вспоминают жертв применения химического оружия. Этот день был установлен в 2015 году на 20-й сессии конференции государств - участников конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Страны в этот день подтверждают приверженность организации по запрещению химического оружия по делу ликвидации этой угрозы, чтобы достичь цели мира и безопасности.

Химическое оружие применялось в больших масштабах во время Первой мировой войны. Его жертвами стали порядка 100 тыс. человек, 1 млн человек было отравлено. После Второй мировой войны многие страны пришли к выводу, что химическое оружие ставит под угрозу глобальную безопасность. Тогда назрела необходимость его полного запрета.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении вступила в силу 29 апреля 1997 года.

День памяти преподобного Никона Радонежского

Православные христиане 30 ноября вспоминают о ближайшем ученике и преемнике преподобного Сергия Радонежского Никоне Радонежском. Он поддерживал все начинания своего учителя и управлял обителью Сергия после его смерти. Так, при Никоне был построен каменный храм во славу пресвятой Троицы. Для украшения храма Никон пригласил Андрея Рублева и Даниила Черного. Именно тогда Рублев написал икону живоначальной и пресвятой Троицы.

Никон заботился о благоустроении Троицкого храма до конца жизни. Скончался Никон 30 ноября 1426 года.