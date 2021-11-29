РИАМО - 29 ноя. В Московской области с 1 декабря стартует сезон зимних активностей. Спортивная инфраструктура готова принимать всех желающих на открытых площадках, крытых катках и ледовых аренах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Всего в Подмосковье в зимний спортсезон будет открыто свыше 700 ледовых объектов, в том числе 17 катков с искусственным покрытием.

Самые большие по площади ледовые площадки для любителей хоккея и фигурного катания расположены в Электростали, Коломне, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве, Зарайске, Красногорске, Химках и других городах.

Для посетителей были подготовлены комфортные условия. Многие ледовые объекты оборудованы раздевалками и освещением.

«Планируем, что для всех любителей хоккея и фигурного катания будет работать более 700 хоккейных коробок и катков, где каждый сможет с пользой провести время. Надеюсь, что погода предстоящей зимой порадует нас морозами и позволит организовать катки на всех подготовленных площадках», - отметил министр физической культуры и спорта области Дмитрий Абаренов.

Он уточнил, что вместе с руководством округов министерство провело работу по улучшению инфраструктуры для занятий зимними видами спорта.

«Уверен, что в весь зимний период и, особенно, в дни новогодних каникул, и в выходные дни эти объекты будут востребованы и загружены. Разумеется, во время работы катков будут соблюдены все необходимые требования безопасности», - заключил министр.