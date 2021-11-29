РИАМО - 29 ноя. Для жителей Подмосковья стартовал Региональный конкурс графического оформления открыток «Арт-промыслы», в рамках мероприятия каждый участник сможет нарисовать собственную иллюстрацию на тему подмосковных художественных промыслов, а из лучших составят открытки, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

«Мы хотим еще раз напомнить об истории и тех традициях, которые объединяют нас. Основная идея состоит в том, чтобы каждый участник в возрасте от 14 до 35 лет включительно нарисовал свою иллюстрацию на тему подмосковных промыслов: это может быть и портрет девушки в Павлово-Посадском платке, и Гжельский узор, все зависит от проявленного таланта и фантазии», - сказала генеральный директор АНО «Мой Зарайск» Дарья Хрипунова.

Она добавила, что после того, как все работы будут собраны, команда из 60 экспертов отберет 60 лучших иллюстраций, на основе которых будет создан комплект из 60 открыток с уникальным дизайном, посвященным народным художественным промыслам. Кроме того, победителям вручат призы и дипломы.

Отмечается, что матрешка, гжель, павловопосадский платок, жостовский поднос, федоскинская лаковая миниатюра и другие художественные промыслы являются узнаваемыми символами не только Подмосковья, но и всей России. Задача конкурса – сохранить и приумножить память о культурных символах.

Организацию конкурса взяла на себя Автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и возрождения культурно-исторического наследия «Мой Зарайск» совместно с МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития г.о. Зарайск».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 января 2022 года включительно. Открытки с иллюстрациями победителей будут распространяться среди посетителей музеев Зарайска и области, выставок, подмосковных библиотек, участников творческих мероприятий. Также открытки будут отправлены деятелям искусства и культуры Московской области.