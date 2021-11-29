РИАМО - 29 ноя. В главном здании православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в столице завершил работу III Международный фестиваль «Эпоха в миниатюре. Данте и его путь в мировой культуре». В рамках мероприятия провели лекторий, выставку и концерт, сообщает оргкомитет фестиваля.

В год 700-летия великого флорентийца фестиваль посвятили его наследию. Мероприятия прошли в офлайн- и онлайн-форматах, их участниками и гостями стали порядка 2 тыс. человек.

Одним из главных событий фестиваля стала выставка «Эпоха Данте в книжной миниатюре: на перепутье между Парижем и Константинополем», рассказывающая о «золотом веке» иллюминированной рукописи и о том, как в XIV веке Италия становилась одним из тех перекрестков, где встречались разные культурные традиции и рождалось искусство Нового времени.

Также в рамках фестиваля прошла международная конференция, все три секции которой – искусствоведческая, филологическая и богословско-философская – были посвящены наследию Данте в мировой культуре.

Во время проведения фестиваля действовал открытый лекторий. Там выступили поэт и переводчик Ольга Седакова, деятель современной христианской педагогики Франко Нембрини, иеромонах Иоанн (Гуайта), музыковед Александр Великовский. Все они говорили о сегодняшней традиции прочтения Данте, о непреходящей актуальности его текстов.

Фестиваль завершился концертом «Тайна музыки Данте. Ф. Лист, А. Сегал и другие». На нем состоялось сразу несколько мировых премьер.

«Мне кажется, что одним из важнейших результатов нашего фестиваля стало ясное осознание того, насколько и сегодня Данте созвучен нашим чаяниям, разделяет с нами наши тревоги и страхи, и дает надежду на встречу с Истиной в конце нашего трудного пути», - отметил проректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета по научной и международной работе, протоиерей Константин Польсков.

Фестиваль «Эпоха в миниатюре» проводится в Соборной палате православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно с Амброзианской библиотекой (Милан, Италия) с 2018 года.