РИАМО - 29 ноя. Акваферма «Астапово» из городского округа Луховицы произвела свыше 20 т рыбы с начала 2021 года, превысив показатели прошлого года почти в 2 раза, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Фермерское хозяйство «Астапово» выращивает рыбу по новой современной технологии – в высокотехнологичной установке замкнутого водоснабжения», - сказал Воскресенский.

На акваферме выращивают породу рыбы под названием кларий угревидный (африканский сом). Порода пользуется большой популярностью в Германии, странах Африки и Юго-Восточной Азии. Для Подмосковья рыба является новым продуктом, который только начинает формировать покупательский интерес.

По словам министра, акваферма «Астапово» основана и развивается при поддержке регионального правительства. На этапе строительства и закупки оборудования подмосковный Минсельхозпрод выделил предприятию субсидию на компенсацию части затрат на возведение здания.

Также компании был выдан льготный целевой заем для поддержки малого и среднего бизнеса от областного фонда развития предпринимательства.

«На сегодняшний момент это рыбоводческое хозяйство выпускает более 20 наименований из клария по уникальным авторским рецептам. С начала года 86% продаж фермы составляет переработанная рыба и 14% - живая рыба», - добавил Воскресенский.

Сейчас на ферме активно прорабатываются варианты расширения ассортимента. В частности, планируется вывести на рынок новый для России продукт - пельмени из клария и форели. Их начнут производить на ферме в ближайшем будущем.

Продукция аквафермы «Астапово» являемся номинантом от Московской области на первом и втором всероссийском конкурсе «Вкусы России».