РИАМО - 29 ноя. В подмосковное УФАС России поступила жалоба ООО «Фарм-Инновации» на действия ГКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области». Суд признал эту жалобу необоснованной, сообщила пресс-служба Московского областного УФАС России.

«Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» проводила электронный аукцион на закупку препарата Изосорбида динитрат, которое необходимо для обеспечения отдельных категорий граждан, которым оказывается социальная поддержка. ООО «Фарм-Инновации» пожаловалось в Московское областное УФАС России на действия заказчика в ходе проведения аукциона.

Ведомство признало жалобу необоснованной. Тогда руководство компании обратилось в суд. Однако арбитражный суд столицы отказал ООО «Фарм-Инвестиции» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения ведомства.