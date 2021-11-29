РИАМО - 29 ноя. ООО Компания «Интегратор» пожаловалась на действия АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» при проведении открытого конкурса. Московское областное УФАС России признало жалобу обоснованной, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Корпорация проводила открытый конкурс в электронной форме на строительно-монтажные работы по реконструкции испытательных помещений. Участниками конкурса могли быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. ООО Компания «Интегратор» пожаловалась на действия заказчика в Московское областное УФАС России, ведомство признало жалобу обоснованной и выдала обязательное предписание.

Руководство АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» не согласилось с принятым решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы рассмотрел требования корпорации и отказал в них, подтвердив законность и обоснованность решения и предписания подмосковного УФАС России.