РИАМО - 29 ноя. Дольщики квартир в жилом комплексе «Болтино» в городском округе Мытищи получили право оформить квартиры в собственность, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

12 корпусов ЖК были построены в деревне Болтино. Сейчас они уже введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет. Граждане ждали свое жилье более 4 лет.

Строительство корпусов началось в сентябре 2014 года. Изначально планировалось достроить ЖК в декабре 2016 года. Однако из-за низких темпов строительства и отсутствия финансирования застройщик ООО «СТД Девелопмент Проект» нарушил сроки сдачи объектов. В 2018 году компания была признана банкротом.

Инвестором проекта стало ООО «Сбербанк Капитал», которое взяло на себя обязательства по окончанию строительства. Министерство жилищной политики Московской области в мае 2021 года разрешило ввести объект в эксплуатацию.