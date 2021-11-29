РИАМО - 29 ноя. Назначены 7 членов Московской городской избирательной комиссии, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В состав столичного Избиркома входят 14 членов с правом решающего голоса. Их кандидатуры утверждаются Мосгордумой и мэром столицы на 5-летний срок полномочий.

Так, со стороны мэра в Мосгоризбирком были назначены Игорь Аленькин (выдвинут партией «Зеленая альтернатива), Станислав Вавилов (выдвинут «Гражданской платформой»), Юрий Ермолов (выдвинут Мосгоризбиркомом), Ольга Кириллова (выдвинута ЦИК), Рима Кузнецова (выдвинута советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского), Владимир Попов (выдвинут советом депутатов муниципального округа Рязанский), Фаяс Халилулин (выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость).

Ранее депутаты Мосгордумы утвердили 7 членов столичной Избирательной комиссии. Со стороны парламента в Мосгоризбирком были выбраны Николай Геращенко, Вячеслав Дунаев, Ольга Кудрявцева, Дмитрий Ноздрин, Марина Прозорова, Дмитрий Реут, Евгений Андриенко.