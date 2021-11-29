РИАМО - 29 ноя. Подмосковные отели «Усадьба Зеехоф» и Palmira Garden Hotel & SPA стали лауреатами Национальной гостиничной премии – 2021, сообщила пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Бутик-отель «Усадьба Зеехоф», который находится в Рузском городском округе, победил в номинации «Лучший мини-отель». Он открылся год назад. Основатели «Усадьбы Зеехоф» при открытии гостиницы придерживались двух принципов: любви к гостям и природе.

Отель Palmira Garden Hotel & SPA расположен в Ленинском городском округе на территории исторического усадебного комплекса Тимохово-Салазкино. Гостиница стала победителем в номинации «Открытие года». Она выполнена в стиле лофт. Там поддерживается высокое качество сервиса на европейском уровне и современное пространство SPA-центра.

Церемония награждения прошла в «Президент-отеле» в Москве. Организатором премии является Российская гостиничная ассоциация при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

В Московской области работают более 900 коллективных средств размещения, 700 из них имеют звездность.

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