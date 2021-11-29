РИАМО - 29 ноя. С наступлением похолодания посетителей соляриев становится все больше, но злоупотребление этой процедурой может привести к образованию меланомы – самого опасного типа рака, сообщает Газета.ru.

Ежегодно в России выявляют около 10-11 тыс. случаев меланомы, рассказал врач-онколог подмосковного онкоцентра «Лапино-2» Эльхан Ибрагимов. Эта злокачественная опухоль образуется из пигментных клеток кожи. Как правило, ее обнаруживают еще на 1 или 2 стадиях, так как изменения кожи видны сразу.

«Чаще всего фактором риска выступает ультрафиолетовое излучение. Опасность представляет не только солнце, но и солярий. Причем его вред ничуть не меньше, чем от естественно ультрафиолета», – сказал Ибрагимов.

Особенному риску заболевания подвержены люди со светлой кожей – рыжеволосые и блондины. Их кожа склонна к образованию солнечных ожогов. Медик рекомендует им пользоваться солнцезащитными кремами даже в солярии.

Обращаться к врачу необходимо, если новые пигментные образования возникли там, где их раньше не было. Это особенно важно в тех случаях, если пигменты появились на местах солнечных ожогов, начали расти, менять цвет, форму и другие качества. Меланомы появляются из из гигантских врожденных родинок, а также тех, которые имеют неровные края, разные степени пигментации и в диаметре превышают 1 см.

«Поэтому если у человека большое количество родинок на теле, имеет смысл наблюдаться у дерматолога, который составит «карту родинок». Врач также определит, какие из родинок являются «опасными», а какие нет», — отметил врач.