РИАМО - 29 ноя. В Московской области участие в написании итогового сочинения примут более 35 тыс. школьников. С темами ребята ознакомятся перед сочинением, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина, в 2021 году писать итоговое сочинение будут 35,4 тыс. выпускников региона.

«Точные темы будут опубликованы перед началом экзамена, однако направления для тем известны уже сейчас: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и Наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» и «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина», – уточнила Каклюгина.

Если по какой-то причине ребенок не сможет попасть на сдачу итогового сочинения 1 декабря, написать его можно также 2 февраля и 4 мая 2022 года. Пересдать сочинение и изложение можно, если до этого был получен «незачет» или выпускник не смог написать работу по уважительной причине.

О результатах итогового сочинения выпускники узнают в своих школах.