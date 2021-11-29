РИАМО - 29 ноя. Зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев отметил, что в России нужно принять меры для наилучшей адаптации иностранцев. Об этом сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что в стране нельзя допускать маргинализации мигрантов.

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», — добавил Медведев.

Он считает, что организованные этнические группировки опасны, а распространение таких групп может привести к серьезным последствиям в стране, в частности, к росту преступности

Медведев предложил провести в России работу над повышением госконтроля в сфере миграции.