РИАМО - 29 ноя. Автобус, который стал участником смертельного ДТП в Раменском округе, прошел проверку перед рейсом и был исправен, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мострансавто».

В Раменском округе произошло ДТП с участием автобуса. Погибли водитель и пассажир легкого автомобиля, еще 2 человека были госпитализированы.

«Перед выходом на линию сотрудник прошел обязательный предрейсовый медицинский осмотр. Автобус прошел проверку и находился в технически исправном состоянии. Неисправные автобусы на линию не допускаются», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что на 9-м км трассы А-107 по направлению в город Бронницы водитель легкового автомобиля Renault Sandero выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автобусом ГолАЗ, направлявшимся по маршруту №30 Бронницы – Нащекино.

«Информация по пострадавшим в автобусе на данный момент уточняется. Вины водителя автобуса нет», — добавили в пресс-службе.

Ранее СК начал проверку по факту аварии.