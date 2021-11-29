РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. Строительство южной части ЖК «Столичный» завершили в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи. 10 корпусов средней этажности сформировали квартал, архитектура которого создана по образу типичного голландского пригорода, сообщает пресс-служба компании «Главстрой-Регионы».

В ноябре три корпуса в южной части ЖК «Столичный» получили разрешение на ввод в эксплуатацию, что ознаменовало окончание строительства жилой части микрорайона, где угадываются традиции североевропейского жилого массового строительства и эстетика школы Баухаус. Философия данной школы: функциональность, доступность, красота.

ЖК «Столичный» состоит из двух частей: сдержанного многоэтажного «Севера» и атмосферного «Юга». Строительство южной части началось в августе 2018 года.

Основной задачей застройщика являлось строительство современного ЖК, который бы вписывался в существующую ткань города и не нарушал привычной для него динамики. Так была определена высотность застройки - 6 этажей, архитектурные особенности – четкие линии, лаконичность, функциональность, минимализм, характер – тихий, умиротворенный, близкий загородному.

Сегодня ЖК «Столичный»-«Юг» представляет собой город в городе, основная часть корпусов уже заселена. После процедуры внутренней приемки заселение начнется и в новых корпусах Б4, Б5 и Б10.

Объекты инфраструктуры ЖК вписаны в общий облик застройки таким образом, что каждое из них самом по себе яркий архитектурный объект, но при этом вместе с жилыми домами они создают гармоничный ансамбль.

Детский сад на 120 мест с необычной архитектурой стал центральной частью композиции квартала. Школа на 550 мест расположилась на окраине . Здание уже возведено, сейчас ведутся внутренние работы.

В стадии разработки находится проект поликлиники для взрослых и детей на 670 посещений в смену. Официально о начале строительства будет объявлено после получения соответствующего разрешения.

В ЖК была реализована концепция «дворы без машин». Парковочные места предусмотрены с внешней стороны корпусов. Дополнительно будет построена 5-этажная наземная парковка на 300 машиномест, разрешение на возведение объекта получено в ноябре 2021 года.

Местом притяжения стала набережная Малого Саввинского пруда. Проект набережной реализован в 2020 году. Осенью 2021 года жители «Столичного» вместе с администрацией и городскими активистами посадили там деревья, так что вскоре часть набережной преобразится в парк, в котором в перспективе появятся дополнительные объекты благоустройства.