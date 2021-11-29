РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска рассказали студентам об ответственности за нарушения правил дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Автоинспекторы округа провели единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма в подольском колледже им. Никулина (подразделении №2). Мероприятие было направлено на привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, формирование негативного отношения к правонарушениям на дорогах и обучение навыкам безопасного поведения в транспортной среде.

Сотрудники полиции рассказали студентам об административной ответственности несовершеннолетних за нарушение ПДД, управление машиной водителями, не имеющим права управления, а также рассказали и о том, к каким последствиям может привести несоблюдение правил.

В конце мероприятия студенты посмотрели видеофильмы на соответствующую тематику и приняли участие в фотоссесии.