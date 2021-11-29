РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 ноя. В доме культуры «Белая Дача» в Котельниках состоялся большой отчетный концерт балетной студии «Фуэте», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Зрителям показали новые постановки. Еще перед юными участниками студии выступили профессиональные артисты балета.

Балетная студия «Фуэте» создана 2012 году балетмейстером Элиной Никифоровой, в прошлом - профессиональной балериной. С первых шагов студия стала добиваться больших творческих успехов. В 2016 году студии «Фуэте» было присвоено звание «Образцовый коллектив».

Всего в балетной студии занимаются свыше 120 человек. В программу обучения студии входят также дополнительные предметы: историко-бытовой, народный и дуэтный танцы.