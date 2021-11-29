РИАМО - 29 ноя. В рамках акции «Черная пятница» жители РФ потратили на покупки рекордную сумму - 43 млрд рублей, сообщает Газета.ru.

Самыми активными покупателями стали жители столицы и Подмосковья. Число заказов из Московского региона было на 147% больше, чем в прошлом году. Чаще всего в Москве покупатели заказывали платья и книги.

В целом по России в «Черную пятницу» покупатели чаще всего заказывали платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, чай и сухой корм для животных.

Кроме того, незапланированные покупки в Сети совершают 50% жителей России.

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