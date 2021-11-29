РИАМО - 29 ноя. До конца декабря в России может начаться вакцинация от коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее российский Минздрав зарегистрировал вакцину от Covid-19 «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»), предназначенную для подростков от 12 до 17 лет. Прививки от Covid-19 детям до 15 лет будут делать только при согласии родителей.

Противопоказаниями к вакцинации препаратом «Спутник М» являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

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