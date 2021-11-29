РИАМО - 29 ноя. По программе реновации в центре столицы возводят и проектируют 10 жилых домов, их площадь составляет свыше 120 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С начала реализации программы в округе уже введены в эксплуатацию 2 дома — в Мукомольном проезде (дом 2) в Пресненском районе и на улице Бауманской (дом 47/1) в Басманном районе», - сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Три дома по реновации появятся в районе Басманный, 4 — в Красносельском. Еще 2 дома возведут в районе Пресненский, 1 — в Таганском районе.

Программу реновации утвердили в Москве в 2017 году. В нее вошло 5175 домов. Ключи от новых квартир в столице уже получили свыше 45 тыс. горожан. Данная программа реализуется в мегаполисе в соответствии с графиком.