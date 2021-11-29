РИАМО - 29 ноя. Цикл публикаций Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) о продвижении продукции сельского хозяйства на международные и российские рынки был отмечен на Всероссийском конкурсе информационных проектов по сельской тематике «Моя земля - Россия».

РИАМО стало дипломантом в номинации «Агромаркет». Победителем в этой номинации стала представитель ИД «Мир Белогорья» Ирина Дудка. Дипломантом также Марина Березина за работу с видеоблогом губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

«Первая и главная задача нашего конкурса - это непосредственно популяризация жизни на сельских территориях, <…> мер поддержки, которые также направлены на развитие сельских территорий», - рассказала директор департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина.

По ее словам, СМИ помогают рассказывать жителям страны о достижениях аграриев.

Председатель жюри конкурса, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова добавила, что авторы работ представили разные работы, в которые вложили частичку своего сердца. Материалы отличаются друг от друга личностным подходом.

«Пандемия в значительной степени изменила подход к тематикам. Людям стало интереснее создавать материалы на темы, которые близки каждому. С одной стороны, в фокусе труд аграриев, а с другой стороны, это наша с вами жизнь, то, что мы едим, то, где мы находимся», - добавила Вартанова.

В 2021 году СМИ, а также фотографы и блогеры со всей страны заявили на конкурс более 5 тысяч работ. В финал вышли 511 проектов. Среди них определили победителей и дипломантов в номинациях «Агропроект», «Агростарт», «Агромаркет», «Нива просвещения», «Современное село», «Экосфера», «Сельские доброделы», «Агролидер», «Агроледи», «Агроинновации», «Моя семья» и «Новоселы».

Так, в номинации «Агропроект» победила ГТРК «Ярославия», в номинации «Агростарт» - Эльвира Ефимова (телеканал «Енисей»), в номинации «Сельские доброделы» - ТАСС.

РИАМО - это мультимедийный информационный холдинг, который за 7 лет работы на медиарынке смог достичь высоких результатов. Сегодня РИАМО входит в число самых цитируемых СМИ в Московском регионе.