РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 ноя. Воспитанники стадиона «Авангард» Домодедова стали победителями и призерами Всероссийских соревнований по рукопашному бою, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские соревнования памяти Олега Бутейко проходили в Калининграде с 25 по 28 ноября.

По итогам турнира первые места завоевали Дарья Плесникова, Анастасия Филиппова, Екатерина Вальчук и Мария Егорова. Вторым стал Никита Филатов. Третье место заняли Виктор Лишик, Кирилл Подсошкин и Артем Мухин.

Спортсменов тренирует Андрей Андреев.