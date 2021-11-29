РИАМО - 29 ноя. Московская область вошла в пятерку регионов-лидеров по прохождению всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Лидерами по числу школьников, принимающих участие в проекте, среди регионов сейчас являются Белгородская область, Москва и Московская область, Омская и Самарская области.

За первую из трех недель проведения «Урока цифры» по теме «Разработка игр» в нем приняли участие уже более 1 млн школьников по всей России. Урок подготовлен компанией VK и пройдет до 12 декабря.

На уроке учащиеся с 1-го по 11-й класс знакомятся с разработкой игр и получают знания о том, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, а еще какие профессии существуют в данной сфере.

Как отметил директор по связям с вузами VK Сергей Марданов, индустрия компьютерных игр сегодня является одной из самых быстро развивающихся отраслей в IT, а также она находит интерес у современных подростков.

Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета по ссылке.