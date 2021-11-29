РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. Затор протяженностью около 3 км наблюдается на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе в понедельник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение транспорта затруднено от Никольско-Архангельского проезда до поворота на шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка, а также на Леоновском шоссе от поворота на Еловую улицу до станции Кучино. Постоять автомобилистам также придется и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Перегружены транспортом улицы Чаплыгина, Пушкинская, 12-я Линия, проспект Жуковского.